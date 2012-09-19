Перевод презентации PPT

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Завершен8 заявок213 просмотров

Нужен качественный перевод презентации. ( с английского на русский)

Прошу сообщить какая стоимость и срок.

13 лет назад
9729235
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ya-ra
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Спасибо большое. Очень качественно и оперативно. Буду обращаться ещё.
Отличный заказчик! С пониманием относится к делу, всегда на связи, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ya-ra
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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