Разработка баннера - фона для продукции выставленной в торговом центре. Главная информация:SENSPA - логотип + надпись Умная техника для дома Сверху будет висеть сушилка для белья Информационное наполнение примерно:Автоматическая сушилка для белья + логотип MARMI Описание функций - преимуществ: Обдув ...
- Баннеры1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Для сайта senspashop.ru сделать вывод цены по условиям. Подробнее в фотоВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется нарисовать баннер для рекламы нашей продукции в торговом центре Плакат размером 560х1160 мм. Напечатать необходимо на светопропускающем пластике, называется - бэклит. подробная информация по товарам и бренду www.senspa.ru На баннере обязательно должны быть логотип, слоган, номер стенда.Наружная реклама31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется создать точную копию сайта http://himpel.co.kr/ Прошу предлагать варианты только на бесплатных движках.Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Обновление дизайна стенда. Дизайн вообще нравится, но используем уже несколько лет одинаковый, и хотели бы обновить. Нужно, чтобы предложили 2-3 варианта как можно обновить. Требования: 1) Обновить нужно только фон (тексты, фотографии... сами редактируем) 2) Дизайн должен остаться узнаваемым 3) Желательно ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется копирайтер для сайта senspa.ru 1. Необходимо полностью переписать основные страницы сайта (О компании, Каталог и т.д.) 2. Написание статей и новостей для сайта, информ. порталов, соц.сетей). Хотелось бы понимать стоимость работ + Ваши примеры статей.Копирайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
Для сайта senspa.ru. Требуется обновить баннеры для главной страницы. Сейчас на сайте пять баннеров. 1. гигиена и технологии 2. красота и роскошь 3. сушилки для белья 4. три эргономичные формы 5. почему выбирают senspa. Размеры баннеров 1920*600. Требуется единое оформление всех баннеров. Текст оставить ...Баннеры22 заявкиЗакрыт7 лет назад
На тестовом сайте программист реализовал дополнительный функционал в карточке товара. Нам необходимо перенести этот функционал на основной сайт.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать фоновое оформление стенда для выставки Mosbuild 2017. нарисовать баннеры на стены. Продукция которая будет представлена на стенде есть на сайте www.senspa.ru. Высота баннеров 2850мм Длина баннеров: 3750мм, 1780мм, 1200мм, 1090мм, 1200мм, 1500ммНаружная реклама14 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача разработать 3 навесных ярлыка (этикетку), которые будет одновременно придавать готовому костюму статусность и мягко ненавязчиво рекламировать саму ткань, сообщая конечному потребителю ее технические характеристики. Размер этикетки: не более 13 - 14см в высоту 7-7,5см в ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт7 лет назад
необходим перевод текста с корейского на английский языкПереводы7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно обработать фото товара 260штук.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
1. Макет унитаза http://newlineitalia.com/Newline/eng/vasi/solo_hung.html 2. Макет крышки-биде http://www.senspa.ru/catalog/elektronnaya-krishka-bide/elektronnaya_kryshka_bide_senspa_ub_7035rl/ Фото,материалы и размеры при подробном общении.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт www.senspa.ru Редакция Малый Бизнес. Требуется реализация торговых предложений для каждого товара + вывод их при заказе в корзине. Также нужно предусмотреть возможность формирования цены со скидкой или без нее.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется нарисовать макет сушилки в 3dsMax. http://senspa.ru/catalog/elektronnaya-sushilka/umnaya_sushilka_dlya_belya_senspa_marmi/3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется написание порядка 10 отзывов с размещением. Нужно не только написание но и размещение с учетом модерации.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
http://www.hyundaesheet.co.kr Нужно сделать точную копию сайта. Предложить варианты по движку, срокам исполнения.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется отрисовка товара в 3dsmax. Крышка-биде http://senspa.ru/catalog/elektronnaya-krishka-bide/ Электронный унитаз http://senspa.ru/catalog/elektronni-unitaz-bide/ Душевые панели http://senspa.ru/catalog/dushevie-paneli/ Сушилки для белья http://senspa.ru/catalog/elektronnaya-sushilka/3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо написать около 15 отзывов по тематике магазина. Далее размещение на необходимых площадках.Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть готовый шаблон макета буклета в psd. Нужно подготовить макет для печати в типографию. pdf [url=https://www.dropbox.com/sh/ihc5bh8snbenady/AADsi6X0mfllXtch245DkylEa?dl=0]https://www.dropbox.com/sh/ihc5bh8snbenady/AADsi6X0mfllXtch245DkylEa?dl=0[/url] pcd [url=https://www.dropbox.com/sh/fwfnytd140em8tm/AAB6SlXOZXJ_903hbD5KB2sxa?dl=0]https://www.dropbox.com/sh/fwfnytd140em8tm/AAB6SlXOZXJ_903hbD5KB2sxa?dl=0[/url]Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт8 лет назад