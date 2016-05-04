Обновление дизайна стенда. Дизайн вообще нравится, но используем уже несколько лет одинаковый, и хотели бы обновить. Нужно, чтобы предложили 2-3 варианта как можно обновить. Требования: 1) Обновить нужно только фон (тексты, фотографии... сами редактируем) 2) Дизайн должен остаться узнаваемым 3) Желательно ...