9729235

Дмитрий 9729235

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
k2sper
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$84
9 баллов
6 лет назад
Обработка фото товара (260шт)
Было приятно с Вами сотрудничать!
Спасибо за обработку. Все оперативно.
Ответный отзыв
bockko
51 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Обновление дизайна выставочного стенда
Составлено грамотное ТЗ на проект,коммуникабельность,оплата мгновенная. Легко было работать. Спасибо,Дмитрий!
Всё супер, буду обращаться ещё
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sosed
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$25
7 баллов
8 лет назад
Модели в 3DSmax
Спасибо за сотрудничество.
приятно сотрудничать
Ответный отзыв
iblis666
Валерий 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Макет сушилки в 3dMax
Прекрасный заказчик. ТЗ поставленно чётко, всегда на связи, непонятных телодвижений в сторону выноса головы не замечено. Оплата в срок. Всем советую как хорошего и честного заказчика
Благодарю за оперативность и качество)
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Moshkina
Евгения 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Разработать макет стенда для выставки
Cпасибо за интересный проект! Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за проделанную работу и терпение.) Все таки относительно долго делали проект.
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