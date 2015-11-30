Обработать фото для карточки товара

Обработка фотографийЗавершен24 заявки327 просмотров
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Необходимо обработать 20 фото для карточек товара в интернет-магазине.

8 лет назад
9729235
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
k2sper
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$11
1 день
Все сделал быстро и в срок.
Было приятно сотрудничать.
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