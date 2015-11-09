Помощь дизайнера, работа в фотошопе

Нужен человек, который не плохо соображает в фотошопе. То что нужно сделать можете посмотреть по этой ссылке [url=https://yadi.sk/i/N1iSdhSbkUQtS]https://yadi.sk/i/N1iSdhSbkUQtS[/url] Время на выполнение 9 ч. 30 м.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, владеющий фотошопом.
Задачи:
Создать несколько изображений-символов
Добавить их на готовые изображения
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