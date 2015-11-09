Помощь дизайнера, работа в фотошопе

Обработка фотографийЗакрыт30 заявок464 просмотра
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Нужен человек, владеющий фотошопом. 

Задачи:

Создать несколько изображений-символов

Добавить их на готовые изображения

8 лет назад
GurevichM
37 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад