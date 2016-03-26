Необходимо творчески переосмыслить фотографии 4х девушек в photoshop.

$20
Обработка фотографийЗавершен5 заявок336 просмотров
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Необходимо творчески переосмыслить фотографии 4х девушек в photoshop. Подробности в личной беседе по скайпу. 

8 лет назад
jurhen
Юрий 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AVovk
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик - дает четкое ТЗ и проект интересный. Оплата своевременная. Всем рекомендую.