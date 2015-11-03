Выполнить фото в таком стиле

Прилагаю рав и фото образец, в каком стиле его надо обработать, в том числе добавив теней, не обрезая голову.

Бюджет можете предлагать но устроило бы 200 р. за это фото, если нашелся бы тот самый с удовольствием бы посотрудничали в будущем.

https://yadi.sk/d/ybiZ-3HBkHyYT

рав по ссылке

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