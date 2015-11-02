Обработка рисунка

Обработка фотографийЗакрыт22 заявки301 просмотр
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1 Убрать с фото рулона все кроме самого рулона с лентой

2 нарисовать (написать) слово mroll в стиле слова ArmaRoll(оригиналы картинок, шрифтов,  в фотошопе адобе иллюстраторе прилагаются)

без стоимости предложения не рассматриваю. оплата по факту выполненния.

8 лет назад
kurulo
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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