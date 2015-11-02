Обработка фотографий (оборудование из нержавейки)

Нужно обработать много фотографий (>50) для публикации на сайте, кандидат будет выбираться по результату этого тестового задания, от вас цена за обработку 1 фото и срок.

Прикреплено фото холодильной витрины для выкладки фруктов, ее нужно обработать

т.з.: нужно белый фон, чтоб вертикали были вертикальными, правильное освещение ( самый светлый фронт, бок самый темный), было похоже на нержавейку, улучшить качество любыми способами, положить в витрину фрукты ( чтоб как будто там и лежали).

и для примера прикреплено уже обработанное фото витрины для выкладки рыбы и холодильного стола