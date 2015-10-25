нужно сделать фото привязку, есть несколько фото торговых домиков с сайта, и в приложенных файлах, их нужно расположить на 3 фотографиях. в определенном ракурсе. одним торговым рядом(друг за другом по горизонтали, с небольшим расстоянием между ними примерно 1,5метра)

ссылка на сайт с домиками, домики нужны как в приложенном файле - http://rentalunit.ru/

фото на которые эти домики нужно разместить приложенных файлах