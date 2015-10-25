Сделать фото привязку

Обработка фотографийЗакрыт5 заявок223 просмотра
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нужно сделать фото привязку, есть несколько  фото торговых домиков с  сайта,  и в приложенных файлах, их нужно расположить на 3  фотографиях. в определенном ракурсе. одним торговым рядом(друг за другом по горизонтали, с небольшим расстоянием между ними примерно 1,5метра)

ссылка на сайт с домиками, домики нужны как в приложенном файле - http://rentalunit.ru/ 

фото  на которые эти домики нужно разместить  приложенных файлах

8 лет назад
po4ta_dela
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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