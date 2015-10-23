Обработка 650 фотографий ювелирных украшений для сайта

Обработка фотографийЗакрыт24 заявки471 просмотр
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Дорогие фрилансерымы ищем надёжных партнеров, которые в обработкепрезентационных фотографий профессиональные специалисты.Нам нужны фотографии для нашего нового интернет магазинаукрашений,  который входит вразные большие солидные интернет платформы, в которых находятся ,например, Amazon.de,

Ebay.de и многие другие. По этой причине наши фотографии должны удовлетворятьвысокие требования к стандартам качества, как ,например, Amazon.de требует.Нужны около 650 фотографий украшений.Я надеюсь, Вы сможете нам в этом помочь.С наилучшими пожеланиямиКристина Титова

8 лет назад
CristinaTitova
30 летГермания
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
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