Общее кол-во фото 126, нужно сделать цветокрекцию и белый фон, Примеры фото по [url=https://drive.google.com/open?id=0B-9UeOqI8zzZWkNrRk9EX0xKRmM]ссылке[/url], Все фото в Raw формате.
Обработка 650 фотографий ювелирных украшений для сайта
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