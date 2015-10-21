Обработать 29 фото деревянных дверей и окон

Есть условное фото. Требуется отфотошопить его таким образом, чтобы человек превратился в хипстера. Один вариант - как на фото с дикаприо, другой - что-то приближенное к рисунку. В зависимости от цены будем делать или первый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фото деревянных дверей и окон в JPG + RAW (.ARW)
Архив с несколько фото в jpg - https://yadi.sk/d/n0u7ErEjjubWc
Все фото вышлю исполнителю.
Нужно обработать их :
- выбрать их нескольких фото одно лучшее,
- выровнять по уровню,
- обрезать фон, подложить белый или подходящий,
- сделать свето- и цветокоррецию.
В общем, сделать фото максимально красивыми )
Прошу указать цену, сроки и этапы оплаты.
Желательно первое фото обработать для примера до начала работ над остальными.
Возможна работа через безопасную сделку или напрямую.
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