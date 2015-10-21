Обработать 29 фото деревянных дверей и окон

Обработка фотографийЗакрыт38 заявок444 просмотра
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Есть фото деревянных дверей и окон в JPG + RAW (.ARW)

Архив с несколько фото в jpg - https://yadi.sk/d/n0u7ErEjjubWc

Все фото вышлю исполнителю.

Нужно обработать их :

  - выбрать их нескольких фото одно лучшее,

  - выровнять по уровню,

  - обрезать фон, подложить белый или подходящий,

  - сделать свето- и цветокоррецию.

В общем, сделать фото максимально красивыми )

Прошу указать цену, сроки и этапы оплаты.

Желательно первое фото обработать для примера до начала работ над остальными.

Возможна работа через безопасную сделку или напрямую.

8 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов