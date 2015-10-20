Ювелирная компания ищет ретушеров для постоянного сотрудничества.

Обработка фотографийЗакрыт31 заявка1046 просмотров
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Ювелирная компания ищет ретушеров для постоянного сотрудничества.

Оплата сдельная. Стоимость обработки одного изделия 50 рублей.

Инструкция и примеры обработки доступны по ссылке:

https://yadi.sk/d/jhIcVb76iWqBi

Предпочтение отдается кандидатам с опытом обработки фотографий ювелирных изделий (примеры работ в портфолио).

ТЗ не оплачивается. 

[email protected]

8 лет назад
mserebro
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад