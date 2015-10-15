Создается видеомонтаж. Под переходом (переход с одной картинки на другую выполнен в виде пролетающего платья) требуется разместить другую картинку, а на новом слое нарисовать то самое платье, которое служит переходом. Во вложенных файлах есть оригинал ...
Разместить фотографию элемента меблировки на различных фото интерьеров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется фотография определенного товара, покупаемого в квартиру, в частный дом и тд. Требуется взять подходящие фотографии реальных элитных интерьеров, с качественным ремонтом, с большой площадью комнат и вставить в них товар так, как будто товар на самом деле находится в этом помещении. Фактически создать у покупателя понимание, как товар смотрится в различных интерьерах. И хотя фото будут использоваться исключительно в интернете, качество работы не должно вызвать подозрение, что выполнен монтаж. То есть правила пропорций и перспективы должны быть соблюдены. Срок выполнения заказа - 2 дня. Всего необходимы 5-10 фото в интерьерах различного стиля, от классицизма до модерна и минимализма. Фото товара вышлю откликнувшимся исполнителям.
Спасибо.
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