Разместить фотографию элемента меблировки на различных фото интерьеров

Имеется фотография определенного товара, покупаемого в квартиру, в частный дом и тд. Требуется взять подходящие фотографии реальных элитных интерьеров, с качественным ремонтом, с большой площадью комнат и вставить в них товар так, как будто товар на самом деле находится в этом помещении. Фактически создать у покупателя понимание, как товар смотрится в различных интерьерах. И хотя фото будут использоваться исключительно в интернете, качество работы не должно вызвать подозрение, что выполнен монтаж. То есть правила пропорций и перспективы должны быть соблюдены. Срок выполнения заказа - 2 дня. Всего необходимы 5-10 фото в интерьерах различного стиля, от классицизма до модерна и минимализма. Фото товара вышлю откликнувшимся исполнителям.

Спасибо.