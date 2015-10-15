Обработка фото

Обработка фотографийЗакрыт28 заявок329 просмотров
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Обработка фото - 10 шт, выровнять изделие визуально, откорректировать белый фон, добавить тень, если нужно

8 лет назад
egorika
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад