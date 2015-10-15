Обработка фото

От Вас требуется сделать шаблон футбольной формы, послойный в PSD. Сам вид майки в шаблоне отрисовывать не нужно, нужно сделать лишь текстуру с узором и логотипом компании (см. грубый пример во вложении проекта). См. файл "Пример ...