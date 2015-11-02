Художественная обтравка фотографий

Обработка фотографийЗавершен23 заявки368 просмотров
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Нужно качественно обтравить (удалить фон) 150 фотографий, изделия сняты на белом фоне (см пример), соотношение сложных средних и простых фотографий в контексте трудозатрат - 15% 25% и 60% соответственно (см примере) размер фотографий 2000 пикселей по большей стороне, формат *.tiff, на выходе нужны файлы *.psd Срок выполнения 10 дней.

8 лет назад
snimuvse
Алексей 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$30
1 день
Исполнено в лучшем виде и супер оперативно! Настоящий профессионал своего дела - рекомендую!
Алексей отличный заказчик, оплата до начала работы четкое задание. Рекомендую к сотрудничеству.