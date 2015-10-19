Требуется переделать картинку для сайта.

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Нужно поменять модель на другого парня. Парень может бытьлюбой, но нужно как то сделать наличие клатча и желательно поменять фон. Пишите Ваши контакты — отвечу моментально. Оплачулюбым удобным методом. Спасибо.

8 лет назад
viviza
Виктор 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад