Сделать хипстерское фото или илюстрацию

Обработка фотографийЗакрыт10 заявок245 просмотров
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Есть условное фото. Требуется отфотошопить его таким образом, чтобы человек превратился в хипстера. Один вариант - как на фото с дикаприо, другой - что-то приближенное к рисунку. В зависимости от цены будем делать или первый вариант или второй.

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8 лет назад
ivanov-petr-net
Петр 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов