Помощь с картинками

Обработка фотографийЗавершен9 заявок249 просмотров
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Требуется срочная помощь с иллюстрациями.

1) нужно одну аккуратно вырезать из eps (фон белый, а нужно прозрачный). Либо найти аналогичную нужного размера сразу на прозрачном фоне.

2) сделать коллаж из иллюстраций. 

300 руб.

8 лет назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
kardaria
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Анна хороший и надежный исполнитель.
Елена хороший, надёжный заказчик. Оплата в срок.