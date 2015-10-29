Обработка портретных фотографий

Обработка фотографийЗавершен4 заявки124 просмотра
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Необходимо совместить две фотографии в одну и обработать. Для дальнейшей печати в размере 30х40см. От вас в заявке примерно цена и срок. Работа не сильно сложная.

Спасибо!

8 лет назад
AldarHoose
38 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Mynutka
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Работа сделана качественно и в срок. Все получилось прекрасно. Спасибо!
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