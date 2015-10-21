Обработка фотографий для сайта

Обработка фотографийЗакрыт30 заявок292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача - присланные исполнителю фотографии надо подписать, сохранить в нужном для сайта размере и облегчить по весу. На постоянной основе.

8 лет назад
vorchun66
57 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад