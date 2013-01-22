vorchun66

Андрей Власов vorchun66

 
57 летРоссия/Ярославль
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Поправить скрипт на джумле для выгрузки товаров в Яндекс.Маркет для Vi
Хорошая коммуникация и постановка задачи. Оплата во время. Андрей спасибо!
Очень грамотно , четко и быстро выполнил поставленную задачу. Всегда на связи. Вежливый, приятный в общении, на связи постоянно. Приятно работать с таким исполнителем. Спасибо огромное, Игорь.
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Android_Dev
Роман 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Внести поправки на сайте (джумла)
Все отлично
Приятно работать с Романом. Быстро, четко, грамотно выполнил задание. Всегда на связи. Хотелось бы продолжить сотрудничество. Рекомендую как одного из лучших программистов на этом сайте и как просто порядочного и ответственного человека.
Ответный отзыв
Prosecutorr
Байкер 
28 летЛатвия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Внести поправки на сайте (джумла)
Хороший и честный заказчик. Буду помогать ему чем смогу. С оплатой ни каких задержек и проблем не было.
Приятно работать с такими людьми. Быстро, четко, грамотно выполнил задание. Хотелось бы продолжить сотрудничество. Рекомендую как одного из лучших программистов на этом сайте и как просто порядочного и ответственного человека. Всегда на связи.
Ответный отзыв
KaterinaVolk
Екатерина 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Визитка интернет-магазина
Грамотно и четко ставит задачу, работать легко. Спасибо.
Работать с Катей было легко и комфортно. Очень ответственный, грамотный специалист. Работа выполнена оперативно и профессионально. Рекомендую.
Ответный отзыв
IT-Vbg
Юрий 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Доработки по сайту на джумле
Хороший заказчик. Приятно работать
Сделано все грамотно и быстро.
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