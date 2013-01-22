Нужно поправить скрипт на сайте (на джумле) для выгрузки товаров в Яндекс.Маркет для VirtueMart.
Андрей Власов vorchun66vorchun66
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
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Исправить и внести поправки в одном из модулей на джумле.Завершен8 лет назад
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Нужно настроить переадресацию и еще некоторые моменты.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно домен прикрепить к хостингу. Возможно дальнейшее сопровождение сайта.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
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Задача - присланные исполнителю фотографии надо подписать, сохранить в нужном для сайта размере и облегчить по весу. На постоянной основе.Обработка фотографий30 заявокЗакрыт8 лет назад
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Нужна визитка детского интернет-магазина.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Нужно сделать корзину для заказа товара на сайте. Сделать блоки для новинок, для акций.Завершен11 лет назад
Нужно сделать уникальные описания категорий и подразделов сайта детских товаров с ключевыми словами.Завершен11 лет назад
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нужен макет для рекламы по автокреслам, для его размещения на заднем стекле автомобиляНаружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать, чтобы можно было прописать вручную теги title и description для всех категорий и главной на сайте джумлы. Возможно установить плагин для этой цели. Или поставить autogen_metatags_vm1.1.4_v1.7.zipЗавершен11 лет назад
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Нужно написать статьи для разных разделов сайта по детской тематике.Завершен11 лет назад
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