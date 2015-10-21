Ретушь фотографий

Обработка фотографийЗакрыт36 заявок398 просмотров
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Ищу специалиста по качественной ретуши фотографий.

Тематика - портреты, свадебная и семейная фотография.

 

Интересует два направления:

1. пакетная обработка – цвето- и тенекоррекция, повышение резкости, удаление шумов, высветление

кожи…

 

2. детальная ретушь фотографии – чистка кожи (ощущение естественности), небольшая пластика

при необходимости, акцент на модели, тонирование (без эффекта синих/зеленых

волос)

Оплата по договоренности

Прикрепляйте примеры работ до/после.

8 лет назад
verafoto
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад