Раскраска макета

Обработка фотографийЗавершен2 заявки257 просмотров
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макет (собаки) раскрасить в цвета ротвейлера.

Максимально просто - 2-3 цвета.

не нужно художественных изысков - не нужно полутонов, плавных переходов цвета.

Сделать стилизованно. 

8 лет назад
Den43
Денис 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
Mboyko85
Николай 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
все ок, оперативно, продолжаем работать.
Отличный заказчик. Приятно с ним работать.
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