Требуется человек для постоянных заказов по ретуши фото. В данный момент есть 41 фото для ретуши.

Для того чтобы выбрать исполнителя, нужно сделать тестовую ретушь фото (накладывайте водяной знак, тестовое фото будет оплачено если вы будете выбраны исполнителем).

Конечный результат фото должен выглядеть так: http://www.moyo.ru/catalog/seam

Фото для теста:

https://yadi.sk/i/rk0Zbh1sk4mDa

Пишите цену за ретушь 1 фото. По времени нужно сделать заказ до завтра (обед). Оплата исключительно ЯД или БС.