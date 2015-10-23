Обработать фото для анкеты

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Обработка фотографийЗакрыт3 заявки74 просмотра
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Необходимо обработать данное фото для анкеты. 

Требования к фото: 

Технические требования к файлу фотографии:

  • Формат файла: JPEG
  • Минимальный размер прикрепляемого файла – 200Кб (килобайт)
  • Максимальный размер прикрепляемого файла – 500Кб (килобайт)
  • Фотография может быть выполнена в 24-битном цветовом пространстве или 8-битном монохромном (черно-белом) пространстве
  • Минимальное разрешение прикрепляемой фотографии не должно быть меньше 450 dpi
Требования к содержанию фотографии:

  • Фотографии могут быть в черно-белом или цветном исполнении размером 35 x 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора.
  • Фон фотографии должен быть одноцветный, без какой либо текстуры. Рекомендуется использовать светло-голубой тон или 10% серый тон.
  • Изображение должно быть четкое, строго в анфас, плечи должны быть развернуты на камеру.
  • Дисторсия объектива при фотографировании не допустима.
8 лет назад
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
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