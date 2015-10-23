Простая обработка фото

Дорогие фрилансерымы ищем надёжных партнеров, которые в обработкепрезентационных фотографий профессиональные специалисты.Нам нужны фотографии для нашего нового интернет магазинаукрашений, который входит вразные большие солидные интернет платформы, в которых находятся ,например, Amazon.de, Ebay.de и многие другие. По этой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать 20 фото.
1. Сделать изображение без фона (убрать фон).
2. Выровнять расположение (сфотографированы чуть под разным углом)
3. Где требуется осветлить, немного улучшить цвет/свет.
4. Нанести водяной знак.
Нужно недорого и быстро. Желательно за вечер все сделать.
- Похожие заказы
- Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Крупной компании по продажи мототехники требуется обработать фотографии запчастей для использования в интернет магазине. Два действия - вырезать фон и уменьшить размер в пикселях. Пишите на почту. Пример фотографии для работы здесь. всего около 4000 ...Обработка фотографий60 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2
Необходимо обработать данное фото для анкеты. Требования к фото: [b]Технические требования к файлу фотографии:[/b] [list=1][*]Формат файла: JPEG[*]Минимальный размер прикрепляемого файла – 200Кб (килобайт)[*]Максимальный размер прикрепляемого файла – 500Кб (килобайт)[*]Фотография может быть выполнена в 24-битном цветовом пространстве или 8-битном ...Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, необходимо отредактировать фотографии, снять background и сделать белый фон. Напишите цену и сроки.Обработка фотографий55 заявокЗакрыт8 лет назад
Общее кол-во фото 126, нужно сделать цветокрекцию и белый фон, Примеры фото по [url=https://drive.google.com/open?id=0B-9UeOqI8zzZWkNrRk9EX0xKRmM]ссылке[/url], Все фото в Raw формате.Обработка фотографий9 заявокЗакрыт8 лет назад
макет (собаки) раскрасить в цвета ротвейлера. Максимально просто - 2-3 цвета. не нужно художественных изысков - не нужно полутонов, плавных переходов цвета. Сделать стилизованно.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищу специалиста по качественной ретуши фотографий. Тематика - портреты, свадебная и семейная фотография. Интересует два направления: 1. пакетная обработка – цвето- и тенекоррекция, повышение резкости, удаление шумов, высветление кожи… 2. детальная ретушь фотографии – чистка кожи (ощущение естественности), небольшая ...Обработка фотографий36 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача - присланные исполнителю фотографии надо подписать, сохранить в нужном для сайта размере и облегчить по весу. На постоянной основе.Обработка фотографий30 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо совместить две фотографии в одну и обработать. Для дальнейшей печати в размере 30х40см. От вас в заявке примерно цена и срок. Работа не сильно сложная. Спасибо!Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть фото деревянных дверей и окон в JPG + RAW (.ARW) Архив с несколько фото в jpg - https://yadi.sk/d/n0u7ErEjjubWc Все фото вышлю исполнителю. Нужно обработать их : - выбрать их нескольких фото одно лучшее, - выровнять по уровню, ...Обработка фотографий38 заявокЗакрыт8 лет назад