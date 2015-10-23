Простая обработка фото

Обработка фотографийЗакрыт40 заявок570 просмотров
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Нужно обработать 20 фото.

1. Сделать изображение без фона (убрать фон).

2. Выровнять расположение (сфотографированы чуть под разным углом)

3. Где требуется осветлить, немного улучшить цвет/свет.

4. Нанести водяной знак.

Нужно недорого и быстро. Желательно за вечер все сделать.

8 лет назад
Transfer72
Елена 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
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