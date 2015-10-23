Вырезка фотографий из фона

Дорогие фрилансерымы ищем надёжных партнеров, которые в обработкепрезентационных фотографий профессиональные специалисты.Нам нужны фотографии для нашего нового интернет магазинаукрашений, который входит вразные большие солидные интернет платформы, в которых находятся ,например, Amazon.de, Ebay.de и многие другие. По этой ...
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Крупной компании по продажи мототехники требуется обработать фотографии запчастей для использования в интернет магазине. Два действия - вырезать фон и уменьшить размер в пикселях. Пишите на почту. Пример фотографии для работы здесь. всего около 4000 фото. Стоимость можем обсудить.
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