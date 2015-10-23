Вырезка фотографий из фона

Крупной компании по продажи мототехники требуется обработать фотографии запчастей для использования в интернет магазине. Два действия - вырезать фон и уменьшить размер в пикселях. Пишите на почту. Пример фотографии для работы здесь. всего около 4000 фото. Стоимость можем обсудить.