Вырезка фотографий из фона

Обработка фотографийЗакрыт60 заявок503 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Крупной компании по продажи мототехники требуется обработать фотографии запчастей для использования в интернет магазине. Два действия - вырезать фон и уменьшить размер в пикселях. Пишите на почту. Пример фотографии для работы здесь. всего около 4000 фото. Стоимость можем обсудить.

8 лет назад
xlestalo
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Обработка 650 фотографий ювелирных украшений для сайта

    Дорогие фрилансерымы ищем надёжных партнеров, которые в обработкепрезентационных фотографий профессиональные специалисты.Нам нужны фотографии для нашего нового интернет магазинаукрашений,  который входит вразные большие солидные интернет платформы, в которых находятся ,например, Amazon.de, Ebay.de и многие другие. По этой ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обработать фото для анкеты

    $2

    Необходимо обработать данное фото для анкеты.  Требования к фото:  [b]Технические требования к файлу фотографии:[/b] [list=1][*]Формат файла: JPEG[*]Минимальный размер прикрепляемого файла – 200Кб (килобайт)[*]Максимальный размер прикрепляемого файла – 500Кб (килобайт)[*]Фотография может быть выполнена в 24-битном цветовом пространстве или 8-битном ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обработка фото

    Общее кол-во фото 126, нужно сделать цветокрекцию и белый фон, Примеры фото по [url=https://drive.google.com/open?id=0B-9UeOqI8zzZWkNrRk9EX0xKRmM]ссылке[/url], Все фото в Raw формате.

    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Раскраска макета

    макет (собаки) раскрасить в цвета ротвейлера. Максимально просто - 2-3 цвета. не нужно художественных изысков - не нужно полутонов, плавных переходов цвета. Сделать стилизованно.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ретушь фотографий

    Ищу специалиста по качественной ретуши фотографий. Тематика - портреты, свадебная и семейная фотография.   Интересует два направления: 1. пакетная обработка – цвето- и тенекоррекция, повышение резкости, удаление шумов, высветление кожи…   2. детальная ретушь фотографии – чистка кожи (ощущение естественности), небольшая ...

    Обработка фотографий36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обработать 29 фото деревянных дверей и окон

    Есть фото деревянных дверей и окон в JPG + RAW (.ARW) Архив с несколько фото в jpg - https://yadi.sk/d/n0u7ErEjjubWc Все фото вышлю исполнителю. Нужно обработать их :   - выбрать их нескольких фото одно лучшее,   - выровнять по уровню,   ...

    Обработка фотографий38 заявок
    Закрыт
    8 лет назад