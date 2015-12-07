Вырезать около 400 фотографий одежды

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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Есть около 400 фотографий рубашек и подобных изделий, надо вырезать их из фона. Точное количество будет известно 3 ноября. Интересует цена за штуку и сроки.
- исходники в формате .nef
- результатом работы должны быть .psd с вырезанными изделиями из фона
Примеры в приложении
Также возможен последующий заказ на подготовку к публикации в интернет магазине.
- уменьшение до размера 568x756 с максимальным сохранением текстуры
- подтянуть цвета (ракурсы одного изделия до одного тона, слегка увеличить насыщенность цветов)
- пошарпить
- добавить имитацию тени
- на выходе .jpg 568х756 и .psd в слоях (кривые, шарп и т.д., если надо что-то подправить)
Спасибо, ждем ваших предложений
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