Вырезать около 400 фотографий одежды

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть около 400 фотографий рубашек и подобных изделий, надо вырезать их из фона. Точное количество будет известно 3 ноября. Интересует цена за штуку и сроки.

- исходники в формате .nef

- результатом работы должны быть .psd с вырезанными изделиями из фона

Примеры в приложении

Также возможен последующий заказ на подготовку к публикации в интернет магазине.

- уменьшение до размера 568x756 с максимальным сохранением текстуры

- подтянуть цвета (ракурсы одного изделия до одного тона, слегка увеличить насыщенность цветов)

- пошарпить

- добавить имитацию тени

- на выходе .jpg 568х756 и .psd в слоях (кривые, шарп и т.д., если надо что-то подправить)

Спасибо, ждем ваших предложений