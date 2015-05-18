zim22190

Владимир zim22190

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Быстро, качественно в срок...

Отлично владею Photoshop и Lightroom. Быстро и качественно выполню:

обтравку пером - от 0.5$/фото

• потоковую обтравку/ретушь фото для интернет-магазинов - от 0.5$/фото

ретушь портретов, архитектуры и пейзажей - от 1$/фото

Цена зависит от сложности работы и сроков сдачи материалов.

Мой девиз: Быстро, качественно, в срок...

Всегда открыт для сотрудничества, на связи 24/7.

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Обработка фото
Спасибо Владимиру за оперативность и качество выполненного задания. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
twoa
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Вырезать около 400 фотографий одежды
Очень приятно и удобно работать, всё сделано отлично и в срок, правки и замечания принимаются практически молниеносно)
Очень рад что довелось сотрудничать с таким работодателем, выдает четкое, понятное ТЗ, адекватно оценивает сроки и сложность работ, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Echizhova
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Обработать 50 фото
Быстрая коммуникация, никаких задержек по срокам. Все отлично! Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Требуется обработка и коллажирование фото 5-6 штук
Все сделал качественно и быстро. Рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$28
10 баллов
10 лет назад
Наложить текстуру на здание в Фотошопе
Владимир все делал быстро и качественно. Буквально за 2 часа. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Точное ТЗ, постоянно на связи, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Обработка фотографий
46 отзывов
$4/час
от $1от 1 дня
#25