Быстро, качественно в срок...
Отлично владею Photoshop и Lightroom. Быстро и качественно выполню:
• обтравку пером - от 0.5$/фото
• потоковую обтравку/ретушь фото для интернет-магазинов - от 0.5$/фото
• ретушь портретов, архитектуры и пейзажей - от 1$/фото
Цена зависит от сложности работы и сроков сдачи материалов.
Мой девиз: Быстро, качественно, в срок...
Всегда открыт для сотрудничества, на связи 24/7.
Портфолио
- Обработка для интернет магазинов460 просмотров
- Ретушь архитектуры602 просмотра
- Реставрация ч/б фото1126 просмотров
- Обработка интерьерной сьемки503 просмотра
- Портретная ретушь443 просмотра
- Обработка рюкзаков и сумок272 просмотра
- Обработка одежды241 просмотр
- Обработка украшений261 просмотр
- Обработка очки266 просмотров
- Обработка блюда216 просмотров
- Обработка для интернет магазинов286 просмотров
- Создание баннеров, картинок для слайдеров291 просмотр
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Владимиру за оперативность и качество выполненного задания. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую!
$50
10 баллов
9 лет назад
Очень приятно и удобно работать, всё сделано отлично и в срок, правки и замечания принимаются практически молниеносно)
Ответный отзыв
Очень рад что довелось сотрудничать с таким работодателем, выдает четкое, понятное ТЗ, адекватно оценивает сроки и сложность работ, рекомендую к сотрудничеству!
$20
10 баллов
10 лет назад
Быстрая коммуникация, никаких задержек по срокам. Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую!
$30
10 баллов
10 лет назад
Все сделал качественно и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
$28
10 баллов
10 лет назад
Владимир все делал быстро и качественно. Буквально за 2 часа. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Точное ТЗ, постоянно на связи, оплата в срок. Рекомендую!
Обработка фотографий
46 отзывов
$4/час
от $1от 1 дня
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