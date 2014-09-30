Echizhova

Елена Петрова Echizhova

 
39 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
8 лет назад
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Елена - превосходная заказчица, с которой приятно работать. Четкая постановка задачи и молниеносная оплата. Рекомендую однозначно!
Прекрасный впечатления от работы! Баннеры заказываю постоянно, качеством и сроками очень довольна. Рекомендую
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svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$4
10 баллов
8 лет назад
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Спасибо Елене за приятное сотрудничество. Всё отлично, всем рекомендую!
Надежный исполнитель! Все очень быстро. Всем рекомендую
Ответный отзыв
xrister
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
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Приятно работать с Еленой! Сотрудничеством довольна. Ясная постановка задач. Моментальная оплата. Рекомендую!
Прекрасный надежный исполнитель! Отличная коммуникация, все быстро и по делу. Всем рекомендую! Спасибо большое!
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zim22190
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Обработать 50 фото
Отличный заказчик, рекомендую!
Быстрая коммуникация, никаких задержек по срокам. Все отлично! Рекомендую!
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Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$100
9 баллов
9 лет назад
Нужны подписчики в инстаграм
Спасибо Елене за проект !Все отлично прошло .Всем рекомендую !
Спасибо! Всем довольна! Надежный исполнитель!
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