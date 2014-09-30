Нужно обработать 50-60 фото для каталога. Выровнять свет, в основном, кое-где убрать лишние детали. У каждого товара должно быть 3 фото. Фото студийные, но с плохим светом. Указывате сроки и цену. Дополнение. Фото сюда вставить не могу. Кому нужно ...