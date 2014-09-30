Подготовить выгрузку прайса для Розетки в формате XML. Основа - файл с прома или с нашего сайта на шаблоне insales . До 150 товаров.
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно заполнить магазин на Амазон. Тексты и фото есть. Опыт работы на Амазоне обязателен. Указывайте, пожалуйста, цену за 1 позициюНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно залить примерно по 100 позиций на olx.ua, kidstaff, пром.ua и т.п.. Тексты и фото есть. Указывайте, пожалуйста, стоимость за 1 обьявление. Работа регулярная.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
Баннеры для сайта ПО ТЗ в почтеБаннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Набрать 500 подписчиков в аккаунте инстаграм. Указывайте сроки и цену.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
сделать 2 баннера на сайт на основе моих фото по этому образцу http://assets3.insales.ru/assets/1/1681/468625/v_1437996037/loaded_main_image_1.jpg Текст предоставлю. Указывайте, пожалуйста, сроки и цену.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужны 1000 подписчиков для аккаунта в инстаграм. Указывайте сроки и сумму за работу.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать логотип по примеру имеющегося образца для сайта одежды (вектор, jpg). Это лиса и название компании. Сроки - 2 недели.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно обработать 50-60 фото для каталога. Выровнять свет, в основном, кое-где убрать лишние детали. У каждого товара должно быть 3 фото. Фото студийные, но с плохим светом. Указывате сроки и цену. Дополнение. Фото сюда вставить не могу. Кому нужно ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для аккаунта ателье необходимы подписчики в инстаграм. Минимум 1000 живых подписчиков. Указывайте, пожалуйста, стоимость, сроки и гарантии.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад