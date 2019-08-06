Выгрузить товары с Prom.ua на Розетку

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Закрыт2 заявки261 просмотр

Подготовить выгрузку прайса для Розетки в формате XML. 

Основа - файл с прома или с нашего сайта на шаблоне insales . 

До 150 товаров.

6 лет назад
Echizhova
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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