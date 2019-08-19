Перевести каталог pdf в excel

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок245 просмотров

Необходимо перевести каталог pdf в excel. Ссылка на каталог: https://yadi.sk/i/ehZjUbH2Qo1_Zw

В примере показано как должен выглядеть каталог.

Из колонок удалить англ. Наименование. Данные из колонки примечание добавить в соотв. Строку в колонку Наименование.

Название разделов и подразделов нужно взять строго из оглавления (в самих группах они могут быть неправильно названы).

Фото должны лежать в отдельной папке, быть большого размера,названы по принципу: название модели + номер рисунка (номер рисунка есть в

оглавлении, в примере показано как это должно выглядеть).

6 лет назад
go-travkin
Григорий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Rabbit_Algedo
Назар 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 отзывов(-4)
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Довольно сложная задача была выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Знаете что главное в заказчике для исполнителя? Четкость поставленного задания и сроков. У Григория оба этих качества есть)) Удачи))

Заявки фрилансеров

Rabbit_Algedo
Назар 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 отзывов(-4)
6 лет назад