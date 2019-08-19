Необходимо перевести каталог pdf в excel. Ссылка на каталог: https://yadi.sk/i/ehZjUbH2Qo1_Zw

В примере показано как должен выглядеть каталог.

Из колонок удалить англ. Наименование. Данные из колонки примечание добавить в соотв. Строку в колонку Наименование.

Название разделов и подразделов нужно взять строго из оглавления (в самих группах они могут быть неправильно названы).

Фото должны лежать в отдельной папке, быть большого размера,названы по принципу: название модели + номер рисунка (номер рисунка есть в

оглавлении, в примере показано как это должно выглядеть).