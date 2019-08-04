Есть 30+ текстов-описаний разных городов мира, которые нужно опубликовать в админку. В текст нужно вставить минимальную html-разметку (по образцу, который я выдам). Каждый текст на 6 языках, т.е. по сути одно описание города нужно опубликовать ...
Парсинг ЯМ
Подойдет и беру.ру вместо ЯМ тоже
1. Берем 8 отмеченных корневых разделов маркета, и всех из подразделы первого и второго уровня вложенности, как отмечено на скрине: http://joxi.ru/Q2KVPP5fLqX1lm
2. У каждой из подкатегорий 2го уровня вложенности (светлосерый шрифт, например холодильники) них берем либо 60 либо 120 товаров, и парсим карточку товара.
3. В карточке парсим: основное фото и все доп. фотки (оригиналы), название, цену, модификации если есть http://joxi.ru/BA0MXX9cMZwk1r
также парсим бренд http://joxi.ru/Vrw377Vf7kvLJr
4. В карточке товара парсим все характеристики http://joxi.ru/MAjGLL3cjoZ9Zr причем обязательно с подзаголовками - это особенно важно.. то есть всякие экран, система
6. Каждый товар должен относиться к дереву категорий.. например это поле категории в эксель со значением например "Бытовая техника / Крупная техника / Техника для кухни"
7. Всё кладем в один файл excel, расположение полей - на усмотрение подрядчика, главное чтобы все данные можно было извлечь.
8. Будет нужен пример файла с парочкой товаров, чтобы утвердить формат.
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Назвать стоимость за 60 товаров на 1 категорию, и за 120
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