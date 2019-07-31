Наполнение сайта, редактирование карточек товара. 1С-Битрикс

Требуется:

1.Выкладка товаров на сайт спортивной тематики (платформа 1С-Битрикс) с сайтов-доноров.

2. Дальнейшая работа с карточкой товара:

-Введение товарам характеристик и свойств по которым их можно будет сортировать в дальнейшем.

-Введение товарам торговых предложений (по размеру, цвету и пр.)

3. Корректировки категорий, небольшой рерайт описаний

Оплата сдельная, при ручном добавлении за новый товар- 10-18 руб. в зависимости от объема описания.