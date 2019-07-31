Нужен ответственный человек для работы в долгую

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт37 заявок445 просмотров

Есть четыре площадки :

1. wid.ua

2. gipermarket-gorod-dverej.ua

3. Prom.ua

4. Rozetka.ua

Есть контент, который необходимо форматировать под конкретную площадку и заливать. 

Оплата договорная, можно сдельно можно помесячно .

6 лет назад
spitisin
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров