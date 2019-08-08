Наполнить товарами Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок276 просмотров

Нужно перенести на ВП 70-100 товаров.

Сайт донор на МОДХ.

Сайт основной на ВП.

Подробности в приложении.

Пожалуйста указывайте суммы и сроки.

WooCommerce
6 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nadushka_co04
Надежда 
43 года
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$20
2 дня
Продолжаем сотрудничество
Приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Nadushka_co04
Надежда 
43 года
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад