Добавить карточки товаров на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт26 заявок716 просмотров

Нужно добавить карточки товаров на сайт (CMS MODx Evolution), оплата сдельная, нужно выполнить по заданию, важен опыт работы в наполнении сайтов через CMS

MODX
6 лет назад
PCopt
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров