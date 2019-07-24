Размещение постов со ссылками на форумах/в комментариях (100 шт)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок305 просмотров

Приветствую! 

От Вас потребуется: 

- размещение ссылок на 100 сайтах по списку

- регистрация аккаунта (при необходимости)

- естественность размещения поста и вечность ссылки 

Рассматриваю варианты 35-45 руб/ссылку. Присылайте портфолио (при наличии) и своё предложение.

6 лет назад
ThisIsL0gin
Александр 
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров