Поиск информации о брендах

Есть более 45 000 брендов (от одежды до электроники). Для этих брендов нужно собрать данные:

1) Год основания бренда

2) Страна бренда

3) Официальный сайт

4) Фейсбук

5) Вконтакте

6) Инстаграм

7) Телефон

8) Почта

9) Описание

Полное ТЗ для сбора инфы во вложении, а также образец заполнения. При этом за 1 бренд платим до 1,35 рублей. Если такое задание вам подходит изучите ТЗ, попробуйте для себя выполнить несколько строк (брендов) и если условия подходят, то оставляйте отклик. Предполагаемый доход 40-60 рублей в час. Отберем около 10 исполнителей и распределим бренды по ним.

Порядок работы: заключаем сделку через Биржу, оплачиваю напрямую на электронный кошелек или карту сбера, каждые 1000 фирм.