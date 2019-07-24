Поиск информации о брендах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок439 просмотров

 Есть более 45 000 брендов (от одежды до электроники). Для этих брендов нужно собрать данные: 

1) Год основания бренда 

2) Страна бренда 

3) Официальный сайт 

4) Фейсбук 

5) Вконтакте 

6) Инстаграм 

7) Телефон 

8) Почта 

9) Описание 

Полное ТЗ для сбора инфы во вложении, а также образец заполнения. При этом за 1 бренд платим до 1,35 рублей.  Если такое задание вам подходит изучите ТЗ, попробуйте для себя выполнить несколько строк (брендов) и если условия подходят, то оставляйте отклик. Предполагаемый доход 40-60 рублей в час. Отберем около 10 исполнителей и распределим бренды по ним. 

Порядок работы: заключаем сделку через Биржу, оплачиваю напрямую на электронный кошелек или карту сбера, каждые 1000 фирм.

6 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров