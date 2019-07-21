Публикация кулинарных рецептов на сайте.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок384 просмотра

Здравствуйте. Необходимо разместить 20 рецептов с фото на кулинарном сайте receptnafoto.ru. Работы не много. Текст от 500 до 3000 символов+обработка фото до нужного размера в спец. программе. Прогу предоставлю.

6 лет назад
ilya52
Илья 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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