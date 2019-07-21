Здравствуйте, коллеги. Сайт: магазин на OpenCart, установлен CSV Price Pro import/export 4 Тематика: печи для бани, отопительные печи и камины, котлы, топки, дымоходы и прочее. Pech-grad.ru Общая ...
Разместить отзывы
Нужно разместить 12 отзывов на таких сайтах:
rozetka.com.ua (3 отзыва)
irecommend.ru (1 отзыв)
otzovik.com (1 отзыв)
hotline.ua (1 отзыв)
technoportal.ua (2 отзыва)
otzyvua.net (1 отзыв)
spr.ua (1 отзыв)
price.ua (2 отзыва)
Отзывы о банковском оборудовании (счетчики, детекторы). Тексты предоставляются готовые, нужно только разместить их с прокачанных аккаунтов, на сайтах, где отзывов несколько - с разных аккаунтов. Отзывы нужно будет разместить с 24 по 30 июля по предоставляемому графику.
Аккаунты должны быть созданы не специально для этого задания, а раньше, уже иметь некоторое количество отзывов, чтобы выглядело максимально естественно.
Заявки на выполнение принимаются с предлагаемой стоимостью выполнения задания. Также интересует гарантия, что отзыв не будет через какое-то время удален с сайта.
Заявки фрилансеров
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