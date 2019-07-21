Разместить отзывы

Нужно разместить 12 отзывов на таких сайтах:

rozetka.com.ua (3 отзыва)

irecommend.ru (1 отзыв)

otzovik.com (1 отзыв)

hotline.ua (1 отзыв)

technoportal.ua (2 отзыва)

otzyvua.net (1 отзыв)

spr.ua (1 отзыв)

price.ua (2 отзыва)

Отзывы о банковском оборудовании (счетчики, детекторы). Тексты предоставляются готовые, нужно только разместить их с прокачанных аккаунтов, на сайтах, где отзывов несколько - с разных аккаунтов. Отзывы нужно будет разместить с 24 по 30 июля по предоставляемому графику.

Аккаунты должны быть созданы не специально для этого задания, а раньше, уже иметь некоторое количество отзывов, чтобы выглядело максимально естественно.

Заявки на выполнение принимаются с предлагаемой стоимостью выполнения задания. Также интересует гарантия, что отзыв не будет через какое-то время удален с сайта.