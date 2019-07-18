Сайт - овпенкард Добавить на сайт 31 товара Есть сайт донор - с него берем картинки, цену. Добавляем описание товара по шаблону - в тз четко описано какие кусочки описания, куда вставлять. ...
Наполнить сайт (вставить данные в верстку) Берген
Наполнить сайт согласно заданию из источников, размещенных в документе.
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