Наполнить сайт контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок225 просмотров

Необходимо наполнить сайт на готовом решении битрикс контентом с  http://global-trade23.ru 

6 лет назад
guest_1563517358931
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Проверка статьи в Wikipedia

    Статья уже написана. Писать и править ничего не нужно. Задача следующая: в википедии внесены правки в статью. Много месяцев эти правки так и не проверены и не подтверждены. Их не видно когда открываешь ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выгрузить и оформить 50 статей

    $41

    Описание задачи:  • Работа заключается в оформлении статей на сайте  • Работа осуществляется в Wordpress  • Несколько сайтов, основных направлений 2 – Медицина и Техника (авиация, авто)  • Работа организована через ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Платные отзывы

    Нужно разместить положительные отзывы об антикафе "Ежеминутка" на платформах Яндекс и гугл в разделе "Отзывы". https://yandex.ru/maps/org/yezheminutka... предоставляет возможность гостям пообщаться с живыми африканскими карликовыми ежами, необходимо акцентировать внимание на положительных впечатлениях,полученных после посещения заведения.

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заполнение карточек товара на сайте корейской косметики

    $26

    Добрый день! Необходимо заполнить карточки товара на сайте, посвященному корейской косметике. Заполнять одну карточку придется на трех языках: английском, румынском, русском. Все необходимая информация и сайты, где можно найти описание будут указаны ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сделать некоторые вещи со своим аккаунтом FB

    $3

    Нужно сделать некоторые вещи со своим аккаунтом FB Аккаунт должен быть достаточно старым Подписаться на десяток групп (легальных) Лайкнуть некоторые посты Подождать сутки и потом сделать ещё некоторые действия

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт на bitrix, наполнение разделов

    Требуется создать и спроектировать структуру в админке битрикса из инфоблоков, со всеми свойствами, как на сайте https://tour-center-msk.ru/ С разделением по регионам, направлениям и т.д., фильтрами и т.д. чтобы в дальнейшем приступить к ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наполнить 1 сайт из 11 сайтов (косметика)

    По форме https://marvelapp.com/16f245i6/screen/56508759 добавить на http://belov.com.ua/cosmetology/service-in.php (скоро завершится верстка) 600-700 продуктов косметики с 11 сайтов:   sesderma.ru aptos.ru a410.ru (не все) mesoproff.ru(только премиум) fijieonline.ru medical-collagene-3d.ru neauvia.ru ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заполнение каталога товаров на сайте

    Нужно аккуратно и внимательно заполнить каталог товаров натестовой версии сайта http://komplekt.vs2017.ru Количество товаров - около 1000 шт. По срокам не подгоняю, но особо затягивать не рекомендую. Картинки товаров движок сжимает автоматически. ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отредактировать 240 профилей на разных сайтах (убрать ссылку)

    $5

    Есть:  - список из 240 ссылок на профили с разных сайтов  - список аккаунтов к этим сайтам  Надо:  - авторизоваться  - отредактировать профиль, убрав ссылку на целевой сайт  ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад