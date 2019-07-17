Есть: - список из 240 ссылок на профили с разных сайтов - список аккаунтов к этим сайтам Надо: - авторизоваться - отредактировать профиль, убрав ссылку на целевой сайт ...
Заполнение каталога товаров на сайте
Нужно аккуратно и внимательно заполнить каталог товаров натестовой версии сайта http://komplekt.vs2017.ru
Количество товаров - около 1000 шт. По срокам не подгоняю, но особо затягивать
не рекомендую. Картинки товаров движок сжимает автоматически. Рекомендую в
карточку товара добавлять по 2-3 картинки. Причем картинки должны быть читаемы
и без водяных знаков.
Цены и отрасти применения указывать не нужно, это сделает сам заказчик.
Товары берутся с 3 сайтов поставщиков.
Номенклатура есть в прайсах!!!. См вложения (там же ссылкина товары).
Движок сайта NetCat
Требования к исполнителю:
· Опыт работы и знание NetCat
· Умение анализировать и сопоставлять данные
· Эстетический вкус
· Опыт работы на weblancer неменее 3 лет.
· Внимательность и аккуратность.
· Портфолио и реальные отзывы.
Отвечу на только предложения с ценами и сроками!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
есть 3 категории товаров на сайте1. 84 товара https://emm.ua/ru/catalog/matrasy2. 14 товаров https://emm.ua/ru/catalog/topperi3. 5 товаров https://emm.ua/ru/catalog/detskie-matrasy каждый их этих товаров нужно перезалить (загрузить на другой сайт) пример, вот товар https://emm.ua/ru/catalog/matrasy/ortopedicheskiy-matras-sleep-fly-silver-edition-tantal-70-190и этот же товар, но ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Написать 5 характеристик для каждой товарной позиции, тематика — запчасти для мотоциклов. Интересуют 1500 товаров.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для интернет магазина на bitrix необходио заполнить порядка 500 товаров. Добавить изображение, описание 3-4 параметра и вставить видео. Пишите цену за вставку 10 товаров.Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт6 лет назад
Размещение объявлений на досках. Пишите цены. Список досок ваш. Чтобы был номер телефона или сайт и фотоНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть более 45 000 брендов. Для этих брендов нужно собрать данные: 1) Год основания бренда 2) Страна бренда 3) Официальный сайт 4) Фейсбук 5) Вконтакте 6) Инстаграм ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
СРОЧНО!! К РАБОТЕ ПРИСТУПИТЬ СЕГОДНЯ! ЗАДАЧА: наполнить шаблон на Joomla контентом по ТЗ. Шаблон править не нужно, только наполнить ДЕДЛАЙН: 20.07.19. Каждый день в 18:00 нужно показывать проделанную работу. ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
В интернет каталог с книгами нужно подбить данные с блоков и обложек книг (аннотация, авторы, краткая информация и т.д), указать рубрики. Заполнение одной карточки - 15р, всего нужно заполнить 1400 карточек.Наполнение сайтов45 заявокЗакрыт6 лет назад
Заказчик в своем ТЗ указывает характеристики товаров, которые планирует закупить. Но эти характеристики бывают неконкретными и сразу не определишь, какой это товар. Необходимо выявить, какие конкретно товары подразумевает заказчик. Требования: внимательность к показателям. ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Добрый вечер! Нужно добавить в html лендинг 5 объектов на сайт. Объекты: картинки и описания (скрин приложил) картинки сжать, подогнать под размер. описание и текст есть. Работа ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад