Заполнение каталога товаров на сайте

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Закрыт13 заявок543 просмотра

Нужно аккуратно и внимательно заполнить каталог товаров натестовой версии сайта http://komplekt.vs2017.ru

Количество товаров - около 1000 шт. По срокам не подгоняю, но особо затягивать

не рекомендую. Картинки товаров движок сжимает автоматически. Рекомендую в

карточку товара добавлять по 2-3 картинки. Причем картинки должны быть читаемы

и без водяных знаков.

Цены и отрасти применения указывать не нужно, это сделает сам заказчик.

Товары берутся с 3 сайтов поставщиков.

·       http://www.tlk-rc.ru

·       http://www.nikomax.ru

·       http://www.netlancables.ru

Номенклатура есть в прайсах!!!. См вложения (там же ссылкина товары).

Движок сайта NetCat

Требования к исполнителю:

·       Опыт работы и знание NetCat

·       Умение анализировать и сопоставлять данные

·       Эстетический вкус

·       Опыт работы на weblancer неменее 3 лет.

·       Внимательность и аккуратность.

·       Портфолио и реальные отзывы.

Отвечу на только предложения с ценами и сроками!

6 лет назад
pasechnik
Артем 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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