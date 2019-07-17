Заполнение каталога товаров на сайте

Нужно аккуратно и внимательно заполнить каталог товаров натестовой версии сайта http://komplekt.vs2017.ru

Количество товаров - около 1000 шт. По срокам не подгоняю, но особо затягивать

не рекомендую. Картинки товаров движок сжимает автоматически. Рекомендую в

карточку товара добавлять по 2-3 картинки. Причем картинки должны быть читаемы

и без водяных знаков.

Цены и отрасти применения указывать не нужно, это сделает сам заказчик.

Товары берутся с 3 сайтов поставщиков.

· http://www.tlk-rc.ru

· http://www.nikomax.ru

· http://www.netlancables.ru

Номенклатура есть в прайсах!!!. См вложения (там же ссылкина товары).

Движок сайта NetCat

Требования к исполнителю:

· Опыт работы и знание NetCat

· Умение анализировать и сопоставлять данные

· Эстетический вкус

· Опыт работы на weblancer неменее 3 лет.

· Внимательность и аккуратность.

· Портфолио и реальные отзывы.

Отвечу на только предложения с ценами и сроками!