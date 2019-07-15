Наполнить контентом шаблон на Joomla

СРОЧНО!! К РАБОТЕ ПРИСТУПИТЬ СЕГОДНЯ!

ЗАДАЧА: наполнить шаблон на Joomla контентом по ТЗ. Шаблон править не нужно, только наполнить

ДЕДЛАЙН: 20.07.19. Каждый день в 18:00 нужно показывать проделанную работу. В случае срыва любого дедлайна мы прекращаем сотрудничество. К работе приступить сегодня 15.07.19

---- ТЗ и КОНТЕНТ скину в личку. Всего около 30 страниц

ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

• опыт с наполнением шаблонов Wordpress, Joomla и тд

• работу надо сделать быстро и каждый день показывать результаты до дедлайна в 18:00

• исполнительность/грамотность/внимательность/высокая скорость выполнения заданий

В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ, пожалуйста, дайте ссылки на ваши прошлые проекты по наполнению шаблонов Wordpress или Joomla. Также присылайте ваш Телеграмм.

ЦЕНА $100. Возможна поэтапная оплата