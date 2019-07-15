Есть более 45 000 брендов. Для этих брендов нужно собрать данные: 1) Год основания бренда 2) Страна бренда 3) Официальный сайт 4) Фейсбук 5) Вконтакте 6) Инстаграм ...
Наполнить контентом шаблон на Joomla
СРОЧНО!! К РАБОТЕ ПРИСТУПИТЬ СЕГОДНЯ!
ЗАДАЧА: наполнить шаблон на Joomla контентом по ТЗ. Шаблон править не нужно, только наполнить
ДЕДЛАЙН: 20.07.19. Каждый день в 18:00 нужно показывать проделанную работу. В случае срыва любого дедлайна мы прекращаем сотрудничество. К работе приступить сегодня 15.07.19
---- ТЗ и КОНТЕНТ скину в личку. Всего около 30 страниц
ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
• опыт с наполнением шаблонов Wordpress, Joomla и тд
• работу надо сделать быстро и каждый день показывать результаты до дедлайна в 18:00
• исполнительность/грамотность/внимательность/высокая скорость выполнения заданий
В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ, пожалуйста, дайте ссылки на ваши прошлые проекты по наполнению шаблонов Wordpress или Joomla. Также присылайте ваш Телеграмм.
ЦЕНА $100. Возможна поэтапная оплата
Заявки фрилансеров
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