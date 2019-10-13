Добавить статьи на сайт по шаблону.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок564 просмотра

Необходим скрипт или ручное наполнение статей для каждой модели авто. 

https://revizorro.ru/kasko/cars модели 

целевой сайт http://test2.chinayanlun.com/kasko/vse-mashiny/

Описание задания в аттаче.

6 лет назад
Wlbs
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$10
5 дней
Escrow
Екатерина наполнила сайт как того требовало задание, сделала всё в срок, всегда была на связи. Рекомендую !
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад