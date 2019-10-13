Приветствую, Коллеги. Есть сайт на Wordpress, построенный с использованием Visual Composer, Contact Form 7, Slider Revolution и др. плагинов. Тематика – производство и продажа клеёного бруса. ...
Добавить статьи на сайт по шаблону.
Необходим скрипт или ручное наполнение статей для каждой модели авто.
https://revizorro.ru/kasko/cars модели
целевой сайт http://test2.chinayanlun.com/kasko/vse-mashiny/
Описание задания в аттаче.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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