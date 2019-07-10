Перенос объявлений с Инстаграм в Телеграм и на Авито

Доброго времени суток

Требуется перенести магазин с Инстаграм в Телеграм бота и на Авито, в основном это женская одежда и обувь.

Всего около 250 объявлений с описанием товара, ценой и фото.

По Авито только ручное размещение, никаких программ и тд, выдам аккаунт с оплаченными безлимитными размещением.

В Телеграм вы будете работать с ботом, никаких специальных навыков не требуется, только пк/смартфон и выход в интернет.

Все покажу и расскажу, можете не волноваться.

Срок на все 2 недели.

Цена за 1 объявление, перенесенное на Авито и в Телеграм - 40руб

Премиальные в 2тыс за выполнение за 1 неделю.

Требования к работнику:

1. Исполнительность, быстро реагировать на просьбы о доработке.

2. Выходить на связь каждый день с 18 до 21мск, для предоставления отчетов о проделанной работе и возможной доработки.

3. 16+