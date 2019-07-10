Добрый день! Необходимо 2 раза в неделю (8 раз в месяц) собирать информацию по товарным карточкам Яндекс.Маркет. Для корректного выполнения, нужно будет в настройках Яндекса изменить регион на московский. ...
CSV файл для фейсбук
написать файл CSV , для новой аудитории фейсбук ( Данные предоставим ).
Заявки фрилансеров
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