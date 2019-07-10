Разместить текстовые материалы в вордпресс

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Закрыт10 заявок264 просмотра

Есть материалы в формате вордовских документов.

Нужно их разместить на сайте.

Структура:

Тема 2

   Папка Примерные конспекты (3 вордовских документа)

   Папка КВЕСТ + путевые листы (4 вордовских документа)

Тема 3

   Папка Примерные конспекты (5 вордовских документа)

   Папка КВЕСТ + путевые листы (1 вордовский документ)

Тема 4

   Папка Примерные конспекты (4 вордовских документа)

   Папка КВЕСТ + путевые листы (4 вордовских документа)

Тема 5

   Папка Примерные конспекты (3 вордовских документа)

   Папка Брейн-Ринг (3 вордовских документа)

Нужно выложить и оформить текст, если где-то не скопируется форматирование из ворда.

Поставить ссылки на соответствуйющие разделы (в документе они выделены)

Пример документов из папки Примерные конспекты

  

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6 лет назад
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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