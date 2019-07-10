Работа простая - проставление ссылок. Список сайтов, где проставлять ссылки я предоставляю. Требования: усидчивость и среднее знание английского. Ссылки нужно ставить в комментариях, на форумах и ...
Разместить текстовые материалы в вордпресс
Есть материалы в формате вордовских документов.
Нужно их разместить на сайте.
Структура:
Тема 2
Папка Примерные конспекты (3 вордовских документа)
Папка КВЕСТ + путевые листы (4 вордовских документа)
Тема 3
Папка Примерные конспекты (5 вордовских документа)
Папка КВЕСТ + путевые листы (1 вордовский документ)
Тема 4
Папка Примерные конспекты (4 вордовских документа)
Папка КВЕСТ + путевые листы (4 вордовских документа)
Тема 5
Папка Примерные конспекты (3 вордовских документа)
Папка Брейн-Ринг (3 вордовских документа)
Нужно выложить и оформить текст, если где-то не скопируется форматирование из ворда.
Поставить ссылки на соответствуйющие разделы (в документе они выделены)
Пример документов из папки Примерные конспекты
Заявки фрилансеров
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