Отзывы на яндекс картах

Нужен специалист по отзывам на Яндекс картах, кто умеет там писать и его отзывы проходят и висят. Сразу предупреждаю, объем работы большой, поэтому с 4-10 аккаунтами не обращайтесь. Плачу за отзыв 100р. оплату произвожу только по факту, спустя 3 дня после публикации отзыва, ну или в конце недели. Кого заинтересовало обращайтесь.